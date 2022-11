SZÚ: Češi solí až třikrát víc než je zdravé, což vede ke zvýšení krevního tlaku

Češi solí až třikrát víc než je zdravé, doporučených je denně maximálně pět gramů. Na slanou stravu si zvykají už malé děti, které ji pak dál vyžadují a vytvářejí si riziko srdečních nemocí v dospělosti. V tiskové zprávě to uvedl Státní zdravotní ústav (SZÚ). Nadbytek soli v potravě může vést k vysokému krevnímu tlaku a obezitě. Obézní je podle odborníků téměř pětina české populace, 40 procent lidí ve věku 25 až 64 let má vysoký krevní tlak. "Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje přijímat denně maximálně pět gramů soli, což odpovídá jedné čajové lžičce. Vzhledem k všudypřítomné soli v potravinách, i v těch sladkých, přijímáme většinu soli z hotových potravin nebo polotovarů, ani o tom nevíme. Sníme jí průměrně až 15 gramů denně," uvedla vedoucí Centra podpory veřejného zdraví SZÚ Marie Nejedlá. Situace je podle SZÚ mírně lepší u žen, v průměru snědí denně deset gramů soli.