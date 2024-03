SZÚ: V Česku je letos přes 4200 případů černého kašle, dva nakažení zemřeli

V Česku letos zemřel druhý člověk nakažený černým kašlem. Pacientce bylo 84 let a měla i další zdravotní potíže. Za týden však přibylo 1151 nových případů a od začátku roku jich je už 4253. Počty případů černého kašle v ČR tak jsou v současné době nejvyšší od 60. let minulého století, vyplývá to z týdenní zprávy zveřejněné Státním zdravotním ústavem (SZÚ). Případy, kdy lidé nakažení černým kašlem zemřeli, se v ČR několik let neobjevovaly, loni SZÚ evidoval jeden případ. Pacientka, která žila v domově seniorů, byla na začátku března hospitalizovaná s oboustranným zápalem plic, potvrdila se u ní nákaza černým kašlem. "Nejvíce případů onemocnění i nejvyšší nemocnost je ve věkové skupině 15 až 19 let," uvedl dnes SZÚ. Z více než 4300 případů jich je v tomto věku 1342. Mezi nemocnými je i 76 dětí do jednoho roku života.

SZÚ také v tiskové zprávě jako dezinformaci odmítl spojování nárůstu počtu případů černého kašle s migrací z Ukrajiny. "Z tisíců infikovaných se u deseti osob jedná o uprchlíky z Ukrajiny a v 16 případech jde o import neboli dovezenou infekci z cest ze zemí jako Rakousko, Itálie či arabské emiráty," doplnila mluvčí. ústavu Štěpánka Čechová.