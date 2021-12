SZÚ: V Česku je zatím 57 potvrzených případů nákazy variantou omikron

V Česku je zatím 57 případů nákazy koronavirem varianty omikron potvrzených celogenomovou sekvenací. Za poslední týden do 26. prosince laboratoře odhalily diskriminačními testy dalších 108 podezření na tuto variantu, což je zhruba 0,6 procenta. Vyplývá to z týdenní zprávy Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ve středu uvedl, že omikron přinese další vlnu epidemie na přelomu ledna a února. Případy omikronu už byly zaznamenány ve většině českých a moravských krajů. SZÚ už před týdnem uvedl, že se kromě případů u turistů po návratu zejména z Afriky šíří také komunitně. Za předchozí týden zachytily podle dat ústavu vzorky s podezřením na tuto mutaci laboratoře působící v Praze, Brně, Olomouci, Hradci Králové, Liberci, Zlíně, Havlíčkově Brodě, Českých Budějovicích nebo Ostravě. Do nich ale mohou být sváženy i vzorky z jiných regionů.