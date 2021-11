Tatra kolem světa 2 ukončila předčasně letošní africkou část expedice

Organizátoři projektu Tatra kolem světa 2 předčasně ukončili kvůli šířící se nové jihoafrické mutaci koronaviru letošní africkou část expedice, která měla trvat do 17. prosince. Aktuálně se posádka nachází v Namibii a čeká na další vývoj situace, některým členům totiž byl zrušen let. ČTK to dnes řekla mluvčí projektu Kateřina Božková. Celkově ale projekt podle ní nekončí, příští rok bude expedice pokračovat cestou po Jižní Americe.

"Situace paradoxně v Africe je v klidu, v Evropě asi ne, podle toho co známe z médií. Aerolinky ruší lety, takže poslední skupina, která má dnes nebo zítra odlétat, nemá zatím nic jistého. Někdo má let zrušený, ten už to ví, někdo čeká, zatím ho zrušen nemá a doufá," uvedl Tomáš Rohlík, který se k posádce Tatry kolem světa 2 připojil minulý týden.

Organizátoři projektu se zároveň rozhodli ukončit sbírku na zdravotnické vybavení pro nemocnici Alberta Schweitzera v gabonském Lambaréné. Sbírka začala 22. listopadu a zatím se v ní vybralo zhruba 227.000 korun. Projekt odkazoval na československou expedici Lambaréné, která v roce 1968 vezla do téže nemocnice zásilku léků a medicínské přístroje. Zakladatel projektu Tatra kolem světa 2 Marek Havlíček zároveň dodal, že medicínský materiál do nemocnice i přes to dopraví, ale ne pomocí expediční Tatry.