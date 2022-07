Telčí projela historická auta v závodu Mezi dvěma branami

Na pětikilometrový okruh Telčí na Jihlavsku se dnes vydaly desítky historických aut a motorek. Závod nazvaný Mezi dvěma branami má historii sahající k roku 1932. Několik jeho ročníků se konalo i po druhé světové válce, znovu se ho však podařilo obnovit až před sedmi lety.

"Nejstarší vozidlo je tady Panhard & Levassor od pana Jaroslava Pokorného z Dačic. A to je rok výroby 1911. Je to nádherné auto provedené v podstatě částečné ve dřevě, opravdu taková ta klasika, kdy se ještě autíčka dělala z jasanu, nebo prostě z nějakého pružného dřeva. A je pojízdné, což je fantastické," řekl Pere Podsedník, předseda spolku Mezi dvěma branami. Startovní číslo dostalo 46 aut a šest motorek. Okruh zvládly urazit přibližně za osm minut. Větší účast by podle Podsedníka ani nebyla z kapacitních důvodů ulic možná.

Majitelé aut přijížděli do Telče už v pátek. Některá auta cestu zvládla po vlastních kolech, jiná se vezla na vlecích. Díky vleku se do Telče dostal i vůz Popular roadster z roku 1936. "Víme dokonce, kdo si ho prvně koupil, byl to nějaký pan doktor Meloun z Pardubic. Sice jsem se snažil sehnat nějaké jeho příbuzenstvo, ale pravděpodobně už žádné neexistuje. Dneska jsme majitelé my," řekl ČTK Václav Mydlil z Dobrovice u Mladé Boleslavi.