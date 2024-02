Téměř třetina z 1200 případů onemocnění černého kašle jsou teenageři

Téměř třetinu z letošních 1217 případů černého kašle lékaři odhalili u teenagerů ve věku 11 až 19 let. Nakazilo se i 30 dětí do jednoho roku, které nemoc nejvíc ohrožuje. Vyplývá to z informací, které dnes publikoval Státní zdravotní ústav (SZÚ). Počet případů zachycených v prvních osmi letošních týdnech téměř dosáhl počtu za celý rok 2019, kdy bylo nakažených 1347. Lékaři dospělým doporučují přeočkování.

Nejvíce případů černého kašle je hlášeno z Jihočeského (246) a Středočeského kraje (211), následuje kraj Vysočina (180) a Pardubický kraj (161). Naopak v Karlovarském kraji jsou zatím případy jen tři. Epidemie černého kašle podle odborníků přicházejí pravidelně po třech až pěti letech.

Nejmenší děti jsou proti černému kašli očkované v rámci hexavakcíny, podle odborníků toto povinné očkování v ČR dostává asi 96 procent dětí. První dávku dostávají v devíti týdnech, druhou ve čtyřech měsících a přeočkování kolem jednoho roku. Znovu přeočkované jsou pak děti v 10 až 11 letech, potom ochrana klesá a lékaři doporučují v dospělosti přeočkování.