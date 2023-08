Téměř tunu knih přivezli do Brna pracovníci Moravské zemské knihovny z pařížského bytu Milana Kundery

Téměř tunu knih přivezli o víkendu pracovníci Moravské zemské knihovny (MZK) z pařížského bytu spisovatele Milana Kundery. V Brně, Kunderově rodišti, už z dřívějška mají část spisovatelova archivu a překlady jeho knih do mnoha světových jazyků. Nyní převáželi osobní knihovnu, kterou si Kundera nechával až do posledních chvil. Zemřel 11. července. "Jsou to knihy, které četl, které chtěl mít u sebe, ve kterých se inspiroval. V řadě těch knih jsou poznámky, komentáře, zaškrtnuté pasáže. Je vidět, že celá řada těch knih je propojena s jeho eseji nebo romány," řekl ČTK a České televizi ředitel MZK Tomáš Kubíček. Součástí zemské bibliotéky v Kounicově ulici v Brně je samostatná Knihovna Milana Kundery, kam se postupně soustředí knihy a dokumenty ze spisovatelovy domácnosti. Na převozu se pracovníci knihovny domlouvali s manželi Kunderovými ještě za spisovatelova života. Součástí domluvy bylo také to, že osobní knihovnu si Kundera ponechá, dokud bude moci číst. Několik týdnů po Kunderově smrti dala jeho manželka Věra pokyn k převozu knih. "Pro paní Kunderovou to bylo velmi bolestivé, protože samozřejmě to jsou věci, které ji obklopovaly a které ji spojovaly s Milanem Kunderou. V žádném případě nešlo o rutinu, šlo možná o nejtěžší část odvozu," uvedl Kubíček.