Tendr na dukovanský blok postoupí do další fáze, vyprší termín pro první nabídky

Tendr na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech se ve středu posune do další fáze, vyprší totiž termín na podání prvních nabídek uchazečů. Zájem o stavbu už dříve projevily tři společnosti, mezi které patří francouzská společnost EDF, jihokorejská firma KHNP a severoamerický Westinghouse. Vyloučení již dříve naopak byli uchazeči z Ruska a Číny. Společnost ČEZ, která má tendr na starosti, poté bude o nabídkách s uchazeči jednat dál. Blok, který je největší investici v novodobých dějinách České republiky, by měl stát do roku 2036.

ČEZ spustil tendr o stavu v Dukovanech letos v polovině března. Jednotlivým uchazečům tedy zpřístupnil zadávací dokumentaci k zakázce. Termín pro podání prvních nabídek byl stanovený do letošního 30. listopadu. ČEZ poté bude s uchazeči jednat a dostane druhé, vylepšené nabídky. S konečným pořadím uchazečů předstoupí ČEZ před stát v prosinci 2023. Definitivní vyhodnocení tendru se pak očekává do konce roku 2024.