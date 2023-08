Tenisté Veselý, Menšík a Muchová postoupily do třetího kola US Open, Kvitová neuspěla

Českým tenistům se dařilo i v zápasech druhého kola dvouher US Open. Jiří Veselý porazil turnajovou dvacítku Argentince Cerulonda a podruhé za sebou zvládl v New Yorku pětisetový zápas. Po více než čtyřech hodinách zvítězil 7:6, 6:2, 3:6, 2:6, 7:6. Postup do třetího kola US Open vybojoval také Jakub Menšík, který vyřadil Francouze Titouana Drogueta 3:6, 6:2, 7:6, 6:3. Finalistka letošního Roland Garros Muchová porazila na betonových dvorcích v New Yorku Polku Magdalenu Frechovou dvakrát 6:3. Naopak Petra Kvitová na turnaji skončila po prohře s Dánkou Wozniackou 0:2 na sety.