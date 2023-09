Tenistka Karolína Muchová je poprvé v kariéře v semifinále US Open

Tenistka Karolína Muchová poprvé v kariéře postoupila do semifinále US Open. Rumunku Soranu Cirsteaovou porazila 6:0, 6:3. Sedmadvacetiletá rodačka z Olomouce se střetne o postup do finále s domácí Američankou Cori Gauffovou. "Neuvěřitelné. Je to opravdu sladké vítězství," řekla Muchová v rozhovoru na kurtu. Finalistka letošního Roland Garros pokračuje ve výborných výkonech - vyhrála desátý z posledních jedenácti zápasů. Muchová se stala první českou semifinalistkou na US Open po Karolíně Plíškové v roce 2016.