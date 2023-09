Tenistka Muchová postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále US Open

Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé do čtvrtfinále grandslamového US Open. Turnajová desítka zdolala na betonu v New Yorku Číňanku Wang Sin-jü za dvě hodiny a 35 minut 6:3, 5:7, 6:1. V dalším duelu se v New Yorku utká s Rumunkou Soranou Cirsteaovou. Sedmadvacetiletá rodačka z Olomouce vyhrála deváté utkání z posledních deseti. Před turnajem ve Flushing Meadows se probojovala do finále v Cincinnati. Svěřenkyně trenéra Emila Miškeho je ve čtvrtfinále grandslamu popáté v kariéře. Vedle letošního Roland Garros se probojovala mezi osm nejlepších hráček také dvakrát ve Wimbledonu (2019, 2021), předloni se dostala i do semifinále Australian Open. Na US Open si vylepšila maximum z roku 2020.