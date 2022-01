Tenistka Voráčová odletěla z Melbourne, přišla kvůli neočkování o vízum

Česká tenistka Renata Voráčová, která v Austrálii přišla o vízum kvůli neuznání výjimky z očkování, odletěla z Melbourne. S odkazem na vládní zdroje to uvedla agentura AFP. Aktuálně 81. deblistka světa se u protinožců dostala do podobných problémů jako nejlepší tenista světa Novak Djokovič. Na rozdíl od něj se do země přes imigrační kontrolu na letišti dostala, týden v Austrálii strávila a odehrála i jeden zápas.

Pak jí ale místní úřady odebraly vízum a poslali ji do stejného detenčního hotelu jako Djokoviče. Na rozdíl od srbské hvězdy se Voráčová rozhodla nebojovat u soudu a odletěla domů. Zdravotní výjimku dostala díky tomu, že nedávno prodělala covid-19. Kvůli tomu se nestihla po sezoně naočkovat, jak plánovala.