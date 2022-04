Tenistky hrají v kvalifikaci Poháru B.J. Kingové s Britkami po prvním dnu 1:1

České tenistky po prvním dnu kvalifikace poháru Billie Jean Kingové hrají s Velkou Británií 1:1. Ve druhém utkání Tereza Martincová prohrála s vítězkou US Open Emmou Raducanovou dvakrát 5:7. V prvním duelu Markéta Vondroušová jasně přehrála Dartovou jasně 6:1 a 6:0. "Stav je 1:1, vyhrály favoritky, ale my jsme ke druhému bodu měli určitě blíž než Velká Británie," řekl český kapitán Petr Pála po úvodním dnu. "Dopadlo to, jak člověk doufal, že to bude probíhat. Že bude lehký první zápas a těžký pro soupeře druhý," konstatoval. Sobotní program rozehrají od 11:30 týmové jedničky Vondroušová a Raducanuová. Poté by měly hrát Martincová s Dartovou. Zápas případně rozhodne čtyřhra, do které český kapitán Petr Pála nahlásil šestnáctiletou Lindu Fruhvirtovou s Marií Bouzkovou. Nominace na sobotní zápasy je možné změnit.