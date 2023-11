Tenistky zahájí turnaj o Pohár B. J. Kingové proti obhájkyním titulu Švýcarkám

České tenistky vstoupí v úterý do finálového turnaje Poháru Billie Jean Kingové. V úvodu narazí v Seville na obhájkyně titulu Švýcarky, o tři dny později se utkají ve skupině A s výběrem USA. Kapitánovi Petru Pálovi chybí zraněná Karolína Muchová, z Turnaje mistryň ale vedle Markéty Vondroušové dorazí Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. U Švýcarek je nejasný start těhotné Belindy Bencicové. Zápas začne na stadionu La Cartuja nejdříve v 16:00. "Nic jiného než Švýcarsko teď v hlavě nemám. Musíme udělat první krok a víme, že to bude těžké. Je to zkušený tým, který hraje řadu let pospolu a dobře se zná. Je to taková klasika. Vždycky hrály velmi dobře," řekl novinářům Pála. Češky se v samostatné historii utkají se Švýcarkami posedmé. Zatím mají bilanci 3:3, poslední dva zápasy ale prohrály. Předloni podlehly v základní skupině Poháru Billie Jean Kingové 1:2, vloni neuspěly v semifinále 0:2.