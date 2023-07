Terapie látkou z lysohlávek nemá podle studie NUDZ špatný vliv na paměť

Terapie látkou z lysohlávek, psilocybinem, nemá podle aktuální studie Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) špatný vliv na paměť. Umožní to další posuzování bezpečnosti látky pro možnou léčbu duševních onemocnění, třeba v případě deprese. Výsledky zkoumání 20 zdravých dobrovolníků ještě vědci ověří na větším počtu lidí, řekl dnes ČTK mluvčí NUDZ Jan Červenka.

Aktuální studii vedenou Tomášem Páleníčkem nyní vědci zveřejnili v časopise European Neuropsychopharmacology. Na vzorku 20 zdravých dobrovolníků zkoumali, zda a případně do jaké míry podání psilocybinu ovlivňuje takzvanou konsolidaci paměti, tedy zapsání nově naučených vzpomínek do dlouhodobé paměti.

"V praxi to znamenalo, že se dobrovolníci museli před usnutím naučit nesouvisející dvojice slov - například mlýn - opice, středisko - lev. Ráno jsme tato párová spojení otestovali znovu, abychom zjistili, do jaké míry mohlo výsledky ovlivnit podání psilocybinu," uvedl Marek Nikolič, který data analyzoval. Zásadním rozdílem oproti běžné léčbě antidepresivy je skutečnost, že jak psilocybin, tak ketamin účinkují prakticky bezprostředně, není tedy třeba dlouhého čekání na to, než se účinek dostaví.