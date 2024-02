Terezín navštívil italský umělec Celiberti, jeho tvorbu osud města ovlivnil

Italský sochař a výtvarník Giorgio Celiberti dnes navštívil Terezín. První návštěva v 60. letech výrazně ovlivnila jeho tvorbu. Dnešní procházka po Malé pevnosti v něm vyvolala silné emoce. Chce připravit knihu o Terezíně, řekl ČTK. Díla výtvarníka si budou moci prohlédnout lidé v místním infocentru poté, co se sem přesunou z Prahy. Vernisáže v barokní kapli italského kulturního institutu v hlavním městě se dnes večer čtyřiadevadesátiletý Celiberti zúčastní.

"Po cestě jsem kreslil, dělal jsem skici, chtěl bych je doplnit obrázky a udělat na památku knihu," uvedl umělec. Jeden obraz dnes dostal od Celibertiho terezínský starosta René Tomášek (RESET). Celiberti je považovaný za jednu z nejvýraznějších osobností italského umění od poloviny minulého století do současnosti. V Terezíně budou moci zájemci výstavu navštívit od 7. března do 30. dubna. Celiberti v roce 2011 věnoval Terezínu velkou stélu, která byla umístěna na památku všech obětí druhé světové války do venkovního prostoru Malé pevnosti.