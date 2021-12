Test před vstupem do ČR ze zelených a oranžových zemí musí mít jen cizinci

Pouze cizinci budou muset mít nově PCR testy na nemoc covid-19 před vstupem do Česka i ze zelených a oranžových zemí na tzv. mapě cestovatele. Pro české občany nebo cizince s přechodným či trvalým pobytem na území Česka se nic nezmění. Oznámilo to ministerstvo zdravotnictví, které tak změnilo své původní vyjádření. "Omlouváme se všem, kterých se mohla tato chyba dotknout, za způsobené komplikace," doplnil úřad. Původní znění opatření kritizovala například Asociace cestovních kanceláří, podle které by to značně zkomplikovalo cestování.