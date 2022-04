Thriller Promlčeno otevírá téma promlčených trestných činů i proměny médií

Hlavním tématem filmu Promlčeno režiséra Roberta Sedláčka s Karlem Rodenem v hlavní roli je problém promlčených trestných činů v České republice. Upozorňuje na skutečnost, že Česko je jeden ze států, který má nejkratší dobu promlčení trestných činů. Po patnácti nebo třiceti letech, podle závažnosti, se vrah stává nevinným. Snímek, který půjde do kin 28. dubna, také zaznamenává proměnu médií v posledních letech.

Ještě před českou premiérou získal film Promlčeno několik ocenění na zahraničních filmových festivalech. Z New Yorku Roden odvezl cenu pro nejlepšího herce. "Festivaly jsou důležité v tom, že film žije bez vás a vidíte, že diváci mu rozumí napříč kontenty. To je hlavní dobrá zpráva," podotkl Sedláček.

Roden se v příběhu představí v roli záhadného muže Radka, který se vrací po 20 letech do Prahy, aby tam nalezl jednu mladou ženu a vypořádal se s minulostí. V pátrání mu pomáhá rozhlasová moderátorka, která jeho příběh dostane do svého živě vysílaného pořadu. Během Radkova vyprávění je pak do pochmurného příběhu vtažena nejen ona, ale i pražská kriminálka a další aktéři dlouho zapomenutých událostí.