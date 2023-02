TI: Pavel by měl mít lobbistický diář a zveřejnit audity

Nový prezident Petr Pavel by měl vytvořit on-line lobbistický diář, v němž bude veřejnost moci dohledat schůzky prezidenta, jeho blízkých spolupracovníků, poradců a vedoucích pracovníků prezidentské kanceláře. Doporučila mu to nevládní organizace Transparency International. Mezi sedmi doporučeními jmenovala také zveřejnění kompletního znění auditů kanceláře od Nejvyššího kontrolního úřadu či nastavení transparentních výběrových řízení. Budoucí kancléřka Jana Vohralíková uvedla, že k tématu on-line diáře zatím nemůže nic říct. „Otevřít Hrad nejen návštěvníkům, ale zejména větší veřejné kontrole je správným krokem nově zvoleného prezidenta Petra Pavla. Nyní je však důležité, aby tento úmysl doprovázela také konkrétní promyšlená opatření, která dostojí standardům a principům dodržovaným v západních zemích,” uvedl ředitel TI Ondřej Kopečný. „Prezident sice nemá pravomoci, jak prosadit konkrétní protikorupční zákony, pokud ale půjde dobrým příkladem, může přispět k tomu, že laťku politické kultury začnou postupně zvedat i další veřejné instituce,” dodal. Veřejný lobbistický diář na hradním webu by podle TI předcházel potenciálním střetům zájmů, a to zveřejněním schůzek společně s detaily, kdo a o čem jednal.