Tibetský filmař vyzval v Senátu k politickému bojkotu OH v Pekingu

Tibetský filmař Döndub Wangčhen při setkání v českém Senátu vyjádřil obavy ze situace v Tibetu, kde podle něj hrozí kulturní genocida. Za svůj dokument o olympiádě v Číně v roce 2008 ho čínský režim uvrhl na šest let do vězení. Před dalšími olympijskými hrami v Pekingu cestuje po evropských zemích, vyzývá k bojkotu her a snímek Nechat strach za sebou (Leaving Fear Behind) promítá. Tibetského filmaře při setkání podpořili místopředsedové Senátu Jiří Růžička (STAN) a Jiří Oberfalzer (ODS) i další senátoři Přemysl Rabas (za Senátor 21) a Marek Hilšer z klubu Starostů. Připomněli, že už loni v červnu celý Senát vyzval české politické představitele, aby se neúčastnili zimní olympiády v Číně, a nelegitimizovali tak pokračující porušování lidských práv v této zemi. "Pokládáme rozhodnutí MOV o pořádání OH v Číně jako nezralé a do jisté míry nezodpovědné a plně podporujeme úsilí režiséra Wangčhena, aby přesvědčoval země, aby tyto olympijské hry bojkotovaly," řekl Oberfalzer.

V Praze se Wangčhen ještě v úterý setká s předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou a se členy zahraničního výboru.