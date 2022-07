Time: Visutý most v Dolní Moravě se umístil mezi nejlepšími destinacemi

Visutý most v Dolní Moravě se objevil mezi nejlepšími místy světa roku 2022 podle amerického časopisu Time. Fotografie moravského mostu se dostala i na obálku časopisu. Českého zástupce uvádí titulek Jedinečné výhledy a podle časopisu jde o nový architektonický zázrak v České republice.

Sky Bridge 721, jak se 721 metrů dlouhý most v podhůří Jeseníků nazývá, byl po dvou letech výstavby otevřen letos v květnu. Je zavěšen více než 95 metrů nad zemí a nabízí panoramatické pohledy na Mlýnský potok a rozlehlé údolí zahalené do mraků. Chodník je široký bezmála čtyři metry a nadmořská výška mostu je od 1110 do 1116 metrů.

Atrakce drží Guinnessův rekord jako nejdelší visutý most pro pěší. Dosavadního rekordmana, most Baglung Parbat v nepálské provincii Gandaki, překonala o 154 metrů.