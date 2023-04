Tisíce lidí demonstrovali v Praze proti vládě

Na Václavském náměstí protestovali tisíce lidí proti „ fialové bídě“, jak říká organizátor demonstrace Jindřich Rajchl z neparlamentní strany PRO (Právo Respekt Odbornost). Počet demonstrantů byl podobný jako při březnovém protivládním protestu. Na demonstraci vystoupil například poslanec SPD Jaroslav Foldyna, který obvinil vládu z likvidace průmyslu a zavádění cenzury.

Průvod demonstrantů procházel kolem Národního muzea, před kterým za hradbou z policejních aut stáli účastníci protidemonstrace. Obě strany na sebe za vyhrocené atmosféry pokřikovaly různá hesla. „Běžte do války, do vaší soukromé války,“ „Hanba“ nebo „Fašisti,“ volali účastníci Rajchlova pochodu. „Táhněte do Ruska,“ ozývalo se z druhé strany.

Už před začátkem akce na ochozu u Národního muzea vyvěsili lidé, kteří s demonstranty nesouhlasí, vlajky Ukrajiny a Evropské unie. Později odpůrci demonstrace vyvěsili i nápisy „Sláva Ukrajině“ a „Putin je v pr….“.

Demonstranti se z Václavského náměstí přibližně po dvou hodinách přesunuli k Úřadu vlády, kolem kterého vytvořili živý řetěz.