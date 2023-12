Lidé v loňském roce utratili za knihy 8,4 miliardy korun. Meziročně je to zhruba o tři procenta méně. Tištěných knih se prodalo nejméně za pět let. Naopak rostl prodej audioknih a elektornických knih. Oznámil to Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Podle něj se loni vydalo asi 14 a půl tisíc knih, meziročně o tři stovky víc.