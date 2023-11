TOP 09 nadále povede Pekarová Adamová: Budu "makat", aby strana plnila své sliby

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová nadále povede TOP 09. Funkci předsedkyně strany obhájila na sobotním sněmu. Ve volbě neměla protikandidáta a získala 142 z celkových 177 hlasů. Na pozici zůstaně do příštích sněmovních voleb, které budou za dva roky. Delegátům Pekarová Adamová poděkovala za podporu a slíbila, že bude "makat" na tom, aby strana byla vidět a plnila své sliby. V příštích dvou letech považuje za prioritu to, aby byla TOP 09 schopná vysvětlovat výsledky práce vlády. "Abychom byli schopni voličům vysvětlit, co a proč děláme. Že kroky, které působí jako bolestivé, předchází bolestem větším," uvedla. Kabinet podle ní kompetentně a zkušeně řeší nesmírné množství krizí. Pekarová Adamová je ve vedení strany od roku 2019. Předtím byla řadovou a následně první místopředsedkyní strany. TOP 09 vybrala také místopředsedy strany. Novým prvním místopředsedou je ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, který získal většinu hlasů delegátů. Řadovými místopředsedy jsou poslanci Michal Kučera, Matěj Ondřej Havel a Martina Ochodnická a senátor Tomáš Czernin. "Ukazujeme, že máme sílu, mladé členy i zkušené kolegy," komentovala výsledky Pekarová Adamová.

Na sněmu vystoupil také premiér a šéf ODS Petr Fiala, který přiznal, že ne všechno se vládě daří. Jasně se ale postavil za další spolupráci s TOP 09 a KDU-ČSL.