Tradice českého sklářství. Český pavilon na EXPO 2025 bude mít podobu skleněné spirály

Foto: © MZV ČR/ MFA CZ

Na podobu pavilonu byla vyhlášena otevřená architektonická soutěž. A to po více než dvaceti letech, naposledy to bylo na EXPO 2000 v německém Hannoveru. Generální komisař české účasti na světové výstavě Ondřej Soška to zdůvodnil tím, že hledal cestu, jak zapojit co nejvíce designérů a architektů. A to se povedlo, sešlo se třicet osm návrhů z celé Evropy. Soutěž nakonec ale vyhrála česká kancelář.

„Přestože soutěž byla vyhlášena jako celoevropská, byla vypsaná v českém jazyce zcela úmyslně, aby účastníky připravila na to, že půjde o český pavilon. Podle zákona o zadávání veřejné zakázky ale nemohli být ze soutěže vyloučeni architekti z jiných zemí Evropské unie," vysvětluje předseda České komory architektů a jeden z členů poroty Jan Kasl a pokračuje:

„Předsedkyně poroty Eva Jiřičná s tím měla trochu problém. Řekla, že do českého týmu na mistrovství světa také nepostavíte hráče ze zahraničí. Ale prostě to nešlo jinak. Soutěž byla anonymní a vyhrál to nakonec český tým, který má kanceláře i v Holandsku a ve Švýcarsku. Takže se splnil záměr mít národní český pavilon jako prezentaci české architektury v Japonsku,“ hodnotí Kasl.

Foto: Apropos Architects

Porota tedy až do okamžiku podpisu protokolu a otevření obálek nevěděla, která kancelář z které země vyhraje. Jednotlivé týmy se podle Kasla neskládaly jen z architektů, ale byli tam i různí zahraniční odborníci.

„Někdy si tam vybrali experta, který zná Japonsko, tedy místní prostředí. Byli tam experti z oblasti designu, výstavnictví, byli tam kunsthistorici nebo kurátoři výstav. V těch 38 týmech bylo možná na 400 různých expertů.“

Rád jsem se zúčastnil vyhlášení architektonické soutěže na národní pavilon na @expo2025_japan a gratuluji autorům tří oceněných návrhů. Těším na to, až bude národní pavilon za 2 roky fyzicky stát v Ósace a bude poskytovat důstojný domov pro ambiciózní národní prezentaci . pic.twitter.com/6qFmuuSCNE — Jan Lipavský (@JanLipavsky) March 8, 2023

Vyhrálo české sklo

Pavilon měl podle něj vyjádřit něco českého pro japonské publikum, protože na EXPO chodí zhruba 85 procent domácích. Cílem proto bylo, co nejjasněji představit Českou republiku jak zvenku, tak i uvnitř pavilonu. Podle poroty autoři vítězného návrhu předložili jasný, srozumitelný a snadno zapamatovatelný návrh, jehož nepřehlédnutelnost z vnějšku je nesporná.

Foto: Apropos Architects

„Jedna z podmínek, nebo spíš doporučení byla, že se pavilon musí také rozebrat a ideálně odvézt zpátky, aby se znovu postavil v České republice. Proto bylo také jedním z hlavních požadavků použití dřeva, který splnilo 90 procent projektů. Obvodový plášť pak navrhovali různě, často byl dřevěný, někdy byla použita membrána a někde i sklo. Ale ne v té míře jako u vítězného návrhu, kde skleněná spirála stoupá od přízemí až nahoru. Je dělaná zeskleněných panelů, které mají vyjadřovat schopnost českých sklářů, tradici a určitou výjimečnost skla,“ říká Kasl.

Pavilon popisuje jako vzhůru se rozšiřující spirálu obtáčející prostor centrálně umístěného auditoria, která vede návštěvníky na atraktivní střešní terasu s barem a restaurací.

„Budova je také navržena tak, aby dokázala přijmout 20 tisíc hostů denně po dobu šesti měsíců. Takže lidé půjdou po této spirále nahoru. Je tam i výtah pro hendikepované. Trochu problematické je umístění exponátů, které nelze připevnit na prosklenou stěnu,“ naznačuje Kasl.

Foto: Apropos Architects

Český pavilon by měl být hotový do konce roku 2024. Poté budou všechny díly přepraveny po moři do Japonska a začne montáž. Podle Kasla získal český pavilon velmi krásné místo.„Jsme na krásném místě u moře - je to celé na uměle vytvořeném ostrově. Díváme se na pobřežní promenádu a na moře. Kolem celého výstaviště běží prstenec ze dřeva, což bude největší dřevěná stavba na světě,“ popisuje předseda České komory architektů Jan Kasl.

Celkový rozpočet české účasti na světové výstavě se pohybuje okolo 500 milionů korun, samotná výstavba pavilonu by měla přijít na 120 až 150 milionů korun.