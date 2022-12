Tradice vorařství se dostala a seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO

Tradice vorařství je na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. O zápisu rozhodl výbor organizace na zasedání v Maroku a potvrdilo to české ministerstvo kultury. Tradiční stavba vorů a jejich plavení po řekách jsou tak chráněné nejen v Česku, ale i v dalších pěti evropských zemích. Nominace byla totiž společná – předložilo ji ještě mimo jiné Německo, Polsko nebo Španělsko. Historie vorařství na českých řekách sahá až do 11. století. Kvůli stavbě přehrad už ale komerční voroplavba zanikla. Tradice spojené s ní, jako například řemeslná stavba voru, navigace po řece nebo plavecký slang a písně, jsou ale stále živé. Je to hlavně díky spolkům.