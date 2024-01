Tragický pád dvou Poláků z vrcholu Sněžky byl dlouhý 900 metrů

Tragický úterní pád dvou Poláků z vrcholu Sněžky byl dlouhý přibližně 900 metrů. Muži ve věku 23 a 47 let se z vrcholu hory zřítili na polskou stranu takzvaným žlabem smrti do kotle Lomničky. Na následky pádu zemřeli. Ve zprávě na facebooku do dnes uvedla polská horská služba GOPR. Záchranáři dostali hlášení o nehodě po 14:00. Do záchranné akce se následně zapojilo 22 členů polské horské služby a šest polských vojáků. Češi měli na místě čtyři záchranáře horské služby a dva vrtulníky zdravotnické záchranné služby. Poláci vyslali jeden vrtulník. "Na místě záchranáři našli těla dvou lidí, zemřeli na následky pádu z přibližně 900 metrů," uvedla polská horská služba. Muži při pádu překonali i Jubilejní cestu, která vede po severním svahu Sněžky od Slezské boudy na vrchol hory. V zimě je zavřená, když ji zasype sníh, splyne s úbočím hory. Za pomoci lan záchranáři mrtvé vyprostili ze dna kotle a převezli do Karpacze. Nikoho dalšího záchranáři v kotli nenašli. Na Sněžce a v jejím okolí nadále platí výstraha horské služby před silně zledovatělým terénem.