Transněfť: Platba za tranzit ruské ropy do Česka dorazila do banky příjemce

Platba za tranzit ruské ropy do České republiky dorazila do banky příjemce. Před obnovením tranzitu musí platbu ještě potvrdit Ukrajina. Podle agentury RIA to uvedl ruský provozoval ropovodů Transněfť. Podle informací agentury Reuters se jedna z evropských bank rozhodla platbu za tranzit ruské ropy přes Ukrajinu zpracovat. Odstranila tak příčinu přerušení dodávek ropovodem Družba do střední Evropy. Podle agenturního zdroje platbu odblokovala nizozemská banka ING a dodávky do České republiky by se měly obnovit do soboty.

Přeprava ropy jižní větví Družby se 4. srpna přerušila kvůli problémům s úhradou poplatků za tranzit ropy přes Ukrajinu. Rusko sice peníze za tranzit odeslalo, ale ještě v červenci se mu v důsledku protiruských sankcí vrátily zpět. Dodávky na Slovensko a do Maďarska se obnovily už v uplynulých dnech, protože poplatky za Rusko uhradil Slovnaft a jeho maďarský vlastník, petrochemická skupina MOL.