Transplantaci srdce podstoupilo letos za prvních pět měsíců 34 lidí

Transplantaci srdce podstoupilo za prvních pět měsíců letoška 34 lidí. Vyplývá to ze statistik Koordinačního střediska transplantací. Dvě třetiny operací vedli lékaři v pražském IKEM, deset jich bylo ve Fakultní nemocnici v Brně. Loni transplantaci celkem podstoupilo 74 pacientů. To je zhruba stejně jako v minulých pěti letech. Všeobecná zdravotní pojišťovna uvedla, že loni za transplantace srdce u svých 45 pojištěnců zaplatila 107 milionů korun. Nejstaršímu pacientovi VZP bylo při operaci 67 let, nejmladšímu pět.

Náklady pojišťovny na transplantace srdce se za posledních deset let zdvojnásobily. Průměrně pacienti čekají kvůli nedostatku dárců na nový orgán jeden rok.

Česko patří k zemím s nejvyšším počtem transplantací srdce v Evropě. Na jeden milion obyvatel lékaři transplantují ročně průměrně sedm srdcí, v Německu nebo Polsku to jsou zhruba čtyři.