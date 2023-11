Třebíč má nové planetárium za 14 milionů korun, nese jméno Zdeňka Kvíze

Třebíčský Dům dětí a mládeže (DDM) má nové planetárium za 14 milionů korun. Dnes se otevřelo veřejnosti. Zařízení nazvané Hvězdárna a planetárium dr. Zdeňka Kvíze nese jméno třebíčského rodáka, astronoma a fyzika. Bude nabízet vzdělávací programy pro děti i pro veřejnost. Mezi prvními si ho dnes prohlédl také astronom a popularizátor vědy Jiří Grygar, který se s Kvízem přátelil.

"Myslím si, že takové zařízení má velký význam, protože obloha je dnes v celé Evropě mizerná, je tam spoustu světla, které pozorování vadí. Náhražkou je planetárium. A když jsem se na to teď díval, je to velice věrné. Myslím si, že to děti přitáhne," řekl ČTK Grygar. Dominantou je sál s kupolí o průměru šest metrů a s kapacitou určenou pro jednu školní třídu. Dva dny v týdnu bude planetárium přístupné i veřejnosti. Vzhledem k omezené kapacitě zřejmě jen po on-line zakoupení vstupenek.

Zdeněk Kvíz se narodil v roce 1932 v Třebíči. Věnoval se především výzkumu meteorických rojů. Pracoval na observatoři Astronomického ústavu v Ondřejově a dlouhá léta pobýval v exilu v Austrálii, kde v roce 1993 zemřel.