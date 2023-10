Třetí repatriační letoun z Izraele přivezl i nejstarší krajanku. Další odlétají dnes

Do Izraele dnes vyrážejí ještě tři repatriační lety z Prahy pro české občany, kteří v zemi uvázli po sobotních teroristických útocích palestinských radikálů. Ministerstvo zahraničí oznámilo, že speciálními evakuačními spoji chce odletět ještě zhruba 130 Čechů. Všichni by se podle úřadu měli vrátit domů nejpozději v pátek. Poslední let vyrazí z Prahy ve čtvrtek pozdě večer.

Do Česka se dosud repatriačními lety vrátilo zhruba 120 lidí z Izraele. Prvních 34 Čechů dorazilo v noci z úterý na středu s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti), který navštívil Izrael po cestě z ministerského zasedání EU v Ománu. Druhý letoun s více než 44 občany přiletěl dnes ráno kolem 03:40 a třetí se 40 lidmi na palubě dnes odpoledne. "Na palubě je i paní Eva Erbenová, ve věku 93 let vůbec nejstarší krajanka žijící v Izraeli," napsal dopoledne na sociální síti X ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).Eva Erbanová je spisovatelka, narodila se 24. října 1930 v Děčíně jako Eva Löwidtová do zámožné židovské rodiny. Přežila Terezín i Osvětim, přišla o oba milované rodiče a jen zázrakem unikla pochodu smrti. V srpnu 1948 odešla do Paříže a odtud do Izraele.

Ministerstvo dnes také informovalo, že některými vládními speciály určenými pro evakuaci Čechů se do Izraele z České republiky vrátí i tamní občané. Ministr Lipavský vyhověl žádosti izraelské strany. Informaci České televize potvrdilo ČTK ministerstvo zahraničí. "Pan ministr Lipavský vyhověl žádosti izraelské strany, abychom umožnili na letech do Izraele - které by byly jinak prázdné - cestovat izraelským občanům, kteří potřebují zpět do vlasti," uvedl mluvčí úřadu Daniel Drake.