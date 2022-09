Třetina firem v Česku je kvůli drahým energiím v ekonomických ztrátách

Ekonomické ztráty má kvůli energetické krizi víc než třetina podniků v Česku. V uplynulých dvou covidových letech to byla přiližně polovina. Ve vysílání Českého rozhlasu na to upozornil předseda průmyslové sekce Hospodářské komory Zdeněk Petzl. Zhruba třicet procent firem bude podle něj na konci letošního roku propouštět a nebudou konkurenceschopné. Vláda podle ministra průmyslu Jozefa Síkely za STAN pomůže hlavně podnikům, které mají provoz náročný na spotřebu energií. Podle Petzla by ale pomoc státu měla být systémová. "Energetickými úsporami a dalšími opatřeními i ty v uvozovkách běžné firmy nemohou pokračovat. Je potřeba si uvědomit, že dnes už přes 30 procent firem funguje na spotovém trhu." Ministr Síkela řekl, že velkým firmám stát ceny energií nezastropuje. Není to podle něj v souladu s unijní legislativou.