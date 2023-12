Trhový Štěpánov otevřel novou rozhlednu, vznikla i díky darům lidí, obcí a firem

Slavnostní otevření nové rozhledny Na Pasece nad Trhovým Štěpánovem na Benešovsku si dnes nenechalo ujít přes 1500 lidí. Třicet metrů vysoká stavba s výhledem do Podblanicka stojí na místě původní dřevěné rozhledny. Na náklady ve výši 6,8 milionu korun bez DPH získala obec dotaci od ministerstva pro místní rozvoj. Téměř 700.000 korun přispěly i okolní obce, firmy a lidé ve sbírce, dárců bylo víc než 100. ČTK to řekl starosta obce Josef Korn (Hasiči Trhový Štěpánov).

"Rozhledna na Pasece stávala už kdysi, byla to dřevěná rozhledna nebo triangulační bod, místní to měli jako procházku, když šli příměstským lesem, jenže rozhledna dosloužila a spadla někdy v 80. letech. My, co jsme ji zažili, jsme vždy přemýšleli, jak ji obnovit," řekl Korn. Obec chce atraktivní stavbou přilákat více turistů, míní starosta. Pod rozhlednu je bývalý areál starého lomu s kamenným amfiteátrem, ve kterém obec pořádá různé kulturní akce.

Ocelová montovaná stavba s dřevěnými prvky a točitými schody stojí na 514 metrů vysokém kopci Paseka. Má osm ochozů, pět vyhlídkových pater a je nezastřešená. Bude přístupná celoročně a zdarma. Při dobré viditelnosti je vidět do vzdálenosti zhruba 60 kilometrů, nejlépe na východ. Návštěvníci tak uvidí například přehradu Želivka nebo horu Blaník.