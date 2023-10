Tři české filmy se ve světové premiéře představí na festivalu v Tallinnu

Celovečerní české hrané snímky Manželé Stodolovi, Její tělo a Syndrom nekonečného léta budou mít světovou premiéru na filmovém festivalu v estonském Tallinnu. V premiéře na něm budou uvedeny i koprodukční filmy s českou účastí Kyslíková stanice, Spolu navěky a dokument Ledová cesta. Celkem se na festivalu objeví 13 českých filmů a čtyři minoritní koprodukce s českou účastí, sdělil ČTK Jiří Vaněk, mluvčí Státního fondu kinematografie, který většinu filmů podpořil. Festival bude od 3. do 19. listopadu.

Skutečný příběh sériových vrahů manželů Stodolových si vybral režisér a scenárista Petr Hátle pro svůj celovečerní hraný debut, v jehož hlavních rolích se představí Lucie Žáčková a Jan Hájek. V českých kinech budou mít diváci možnost film vidět v únoru příštího roku. Ve stejné sekci bude mít světovou premiéru také film Syndrom nekonečného léta původem íránského režiséra žijícího v České republice Kaveha Daneshmanda. Česko-francouzský thriller vypráví o matce dvou dospívajících adoptovaných dětí, kterou někdo upozorní, že ji manžel s jedním z nich podvádí.

Do soutěžní sekce Critic's Picks byl vybrán film Její tělo debutující režisérky Natálie Císařovské. Film je inspirován skutečným příběhem skokanky do vody Andrey Absolonové, která se po zranění a vynuceném konci sportovní kariéry stala známou pornoherečkou. V hlavních rolích hrají Natália Germáni nebo Martin Finger. Do českých kin zamíří snímek hned po premiéře v Tallinnu 16. listopadu.