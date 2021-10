Tři čtvrtiny Čechů si nevěří v investicích, nejvíce znalostí mají starší

Na tři čtvrtiny Čechů si nevěří v investicích. Nejvíce znalostí má starší část populace. Velkou sebedůvěru v oboru financí mají naopak mladší respondenti od 18 do 26 let, jejich znalosti jsou však paradoxně nejnižší. Vyplývá to z tzv. Indexu investiční gramotnosti, který připravila investiční platforma Portu ve spolupráci s agenturou Ipsos.

Sebedůvěra populace v investicích je nízká, míra znalostí v oblasti investic a spoření roste s věkem. Největší pochyby mají lidé ve věku 54 až 65 let. Více než třetina z nich se považuje za zcela nezkušené a neznalé investory, zatímco mezi mladými se tak vidí méně než pětina.

Průzkum ale odhalil velký nesoulad mezi tím, jak své znalosti respondenti sami hodnotí a jaké reálně prokazují. Ti, kteří se považují za velmi zkušené a znalé investory, se se svými vědomostmi umístili až na předposledním místě. Dosáhli téměř shodný výsledek jako lidé, kteří se považují v oblasti investic za zcela nezkušené. Vyšší sebejistota mladších ročníků je neopodstatněná, jelikož jejich znalosti jsou paradoxně nejnižší, uvedl průzkum. Nejlepší znalosti napříč věkovými kategoriemi prokázali starší respondenti od 54 do 65 let.