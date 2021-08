Tři oslovení zájemci o dostavbu Dukovan souhlasí s bezpečnostním posouzením

Tři oslovení zájemci o stavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany souhlasí s účastí v bezpečnostním posouzení. Firmy EdF z Francie, Westinghouse z USA a KHNP z Jižní Koreje to potvrdily podepsáním tzv. acknowledgement letter. Na twitteru to dnes uvedl člen představenstva a ředitel divize Nová energetika a distribuce skupiny ČEZ Tomáš Pleskač.

Osloveny nebyly ruská společnost Rosatom a čínská společnost CGN, které se česká vláda rozhodla do chystaného tendru nepozvat. Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž v červnu uvedl, že všechny relevantní informace k bezpečnostním otázkám předloží uchazeči skupině ČEZ do konce letošního listopadu. Vláda poté rozhodne, kteří zájemci budou přizváni do tendru. Termín rozhodnutí je tak až po říjnových volbách do Poslanecké sněmovny.

Nový jaderný blok v Dukovanech bude zřejmě plně financovat stát. Cenu zakázky bude podle Havlíčka možno stanovit až na základě nabídek. Mluví se o 162 až 400 miliardách korun.