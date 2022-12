Tříkrálová sbírka bude v první polovině ledna opět vybírat na charitu

Na Nový rok vyrazí do ulic českých měst dobrovolníci v kostýmech biblických panovníků, aby se zapojili do 23. ročníku tradiční Tříkrálové sbírky. Do zapečetěných kasiček s logem Charity ČR budou až do poloviny ledna vybírat peníze na pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Přispět bude možné také prostřednictvím pevných kasiček umístěných v kostelech, na úřadech či v obchodech, on-line na webu sbírky či pomocí dárcovské SMS. Předchozí ročník Tříkrálové sbírky, který se konal letos v lednu, vynesl přes 141 milionů korun, uvedli pořadatelé z Charity ČR v tiskové zprávě.

Tříkrálová sbírka navazuje na starodávný lidový obyčej tříkrálové koledy a je největší dobročinnou sbírkovou akcí v Česku. "Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 60.000 dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun," přiblížila rozsah akce hlavní koordinátorka sbírky Gabriela Víšová. Tříkrálová sbírka se koná celostátně od roku 2001.

Výtěžek sbírky je rozdělen podle předem daného klíče. Do regionů, kde byly peníze vykoledovány, se vracejí téměř dvě třetiny výtěžku. Ostatní peníze podpoří větší nadregionální projekty, desetina výtěžku směřuje na pomoc do zahraničí a zbývajících pět procent je zákonem stanovená režie sbírky.