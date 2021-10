Tripartita se shodla na využití Antiviru u automobilek a jejich dodavatelů

Automobilky a jejich dodavatelé by kvůli omezení výroby mohli začít čerpat příspěvky z programu Antivirus. Stát by jim mohl proplácet 60 procent náhrady mzdy do 29.000 korun. Shodla se na tom dnes tripartita. Po jednání to na tiskové konferenci řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Tuto podporu pro automobilový průmysl chce vyjednat v Evropské komisi. Vláda by mohla o spuštění programu jednat nejpozději 7. listopadu, dodal Babiš.

Podle ekonoma Trinity bank Lukáše Kovandy není program Antivirus správné řešení, protože jde jen o to, že lidé kteří pracují a platí daně, hradí dovolenou některým spoluobčanům. "To, že nejsou čipy, je zhmotněním běžného byznysového rizika. Není to žádná pandemie či jiný zásah vyšší moci. Malého živnostníka také nikdo nezachrání, když dojede na riziko podnikání," podotkl.