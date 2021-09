Tripartita se zatím neshodla na růstu minimální mzdy

Tripartita se v pondělí neshodla na zvýšení minimální mzdy. Po jednání to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zároveň uvedl, že by o jejím nárůstu měla rozhodnout až příští vláda po volbách. Vládní ČSSD spolu s odbory chtějí minimální mzdu stanovit na 18 tisících korunách. Zaměstnavatelé jsou ale proti. Poukazují na to, že se hlavně malé a střední podniky ještě nevzpamatovaly z dopadů epidemie koronaviru. Navrhují proto růst minimální mzdy o 500 korun - tedy o inflaci. Ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO prosazuje navýšení maximálně o jeden tisíc korun na 16.200.

V Česku je přes pět milionů zaměstnanců a za minimální mzdu podle podkladů ministerstva sociálních věcí pracuje asi 139 tisíc z nich.