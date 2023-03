Týden mozku začne 13. března, lidé se dozvědí mimo jiné o funkci paměti

O funkci paměti nebo o vzniku bolesti se lidé dozvědí díky akcím, které se uskuteční během 24. ročníku takzvaného Týdne mozku ve dnech od pondělí 13. března do neděle 19. března v Praze, Hradci Králové, Olomouci a Ostravě. Fakta o nejsložitějším orgánu těla nabídne více než 50 bezplatných akcí, například přednášek, workshopů, her, výstav, nebo virtuální reality, sdělila dnes v tiskové zprávě Akademie věd ČR (AV ČR).

Na přednáškách zjistí lidé podle akademie mimo jiné to, jak funguje paměť či jak vzniká bolest. Zároveň získají informace o závažných nemocech, třeba o Alzheimerově a Parkinsonově chorobě či o schizofrenii. Akademie vyzdvihuje také přednášku o extrémním prostředí, kde se posluchači dozví, jak se lidský mozek přizpůsobí kupříkladu pobytu v kosmu.

Organizátoři dále zvou na výstavu optických klamů v hlavní budově AV ČR v pražské ulici Národní nebo na kurzy na zbavení se fobií do Zoo Praha. "Mám radost, že se festival Týden mozku každým rokem rozrůstá - třeba ne vždy co do počtu akcí, ale vždy do šíře nabízeného programu. Dokážeme tak mozek, nesmírně fascinující orgán, přiblížit všem věkovým skupinám," řekl zakladatel festivalu Josef Syka z Ústavu experimentální medicíny AV ČR.