Tylovo divadlo v Plzni uvede příští rok všechny opery Bedřicha Smetany

Všechny opery Bedřicha Smetany uvede v příštím roce plzeňské Divadlo J. K. Tyla. V roce 2024 uplyne 200 let od Smetanova narození a 140 let od jeho úmrtí. Významná výročí každých deset let připomíná celostátní projekt Rok české hudby. V Plzni, kde Smetana v mládí studoval gymnázium, zazní kromě všech jeho oper i další díla českých skladatelů, řekl ČTK ředitel divadla Martin Otava.

Otava chce Smetanu popularizovat například i prostřednictvím nedokončené Violy, rád by ale také uvedl na Malé scéně divadla drama o Smetanovi, retrospektivu jeho života a tvorby. "Abychom Smetanu popularizovali pro mladé lidi. Tyto věci musí být spojené s emocionálním zážitkem. Autora posluchač pochopí, když se stane něco, co ho citově zasáhne. A tomu můžeme pomoci slovem, režií, použitím jeho hudby v nějakém kontextu. Musíte diváka oslovit v pravou chvíli, vytvořit takovou situaci, kdy je zasažen citem, estetikou a pak si toho Smetanu najde sám," poznamenal Otava.

Podle šéfa operního souboru divadla Jiřího Petrdlíka plzeňské divadlo už má na repertoáru Smetanovy opery Dalibor a Prodaná nevěsta, nastuduje i opery Hubička a Čertova stěna a pro velkolepé open-air letní představení také Libuši. Opery Dvě vdovy, Tajemství a Braniboři v Čechách v Plzni jedenkrát uvede ve svém nastudování Národní divadlo Moravskoslezské.