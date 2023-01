U Čechů v zahraničí vyhrál první kolo Pavel. Lipavský chce zavést korespondenční volby

U Čechů, kteří volili v zahraničí, vyhrál v prvním kole bývalý představitel české armády a NATO Petr Pavel. Získal 56 procent hlasů, volební účast dosáhla téměř 72 procent. Druhá skončila ekonomka a bývalá rektorka Danuše Nerudová se ziskem 27,8 procent. Za ní následoval senátor Pavel Fischer (7,1 procenta). Šéf ANO Andrej Babiš, se kterým se Pavel utká ve druhém kole, získal 4,5 procenta. V zahraničí zvítězil pouze v Uzbekistánu a Kuvajtu.

V zahraničí lidé volili ve 110 volebních okrscích na pěti kontinentech. Mnozí museli kvůli volbám překonat tisícovky kilometrů. Na Ukrajině byly volby krátce přerušeny kvůli raketovému útoku. I zde vyhrál Pavel. Stejně jako u českých vojáků nasazených v rámci NATO na Slovensku a v Litvě. Podle výsledků na volebním webu zvítězil v těchto zahraničních okrscích se ziskem dvou třetin až tří čtvrtin hlasů. Ani jeden hlas nedostal na Ukrajině jako jediný z osmi uchazečů o funkci hlavy státu kandidát SPD Jaroslav Bašta.

Na 110 velvyslanectvích a generálních konzulátech bylo odevzdáno 15 881 platných hlasů. Volební účast dosáhla téměř 72 % zaregistrovaných voličů. Největší počet voličů, 1474, odevzdalo svůj hlas v Londýně, 1888 českých občanů hlasovalo na celkem 4 úřadech v Německu, 665 hlasů bylo odevzdáno v Paříži a 186 ve Washingtonu. Práci českých diplomatů při volbách ocenil ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Zároveň zdůraznil nutnost zavedení korespondenční volby. „Jedině korespondenční volba umožní volit všem Čechům v zahraničí. Ministerstvo zahraničí je na korespondenční volbu technicky připraveno a my politici tuto možnost krajanům dlužíme. Budu usilovat o to, abychom tento dluh vůči Čechům v zahraničí vyrovnali co nejdřív,“ dodal šéf české diplomacie.