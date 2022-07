U požáru v Českém Švýcarsku se zranilo osm hasičiů, jeden vážně

Při zásahu u požáru v Čeksém Švýcarsku se zranilo už osm hasičů. Jeden se podle mluvčího ústecké záchranné služby Prokopa Voleníka zranil vážně - spadl na něj strom. Neměl by ale být v bezprostředním ohrožení života. Záchranáři ho vrtulníkem převezli do ústecké nemocnice. Hasiči v Českém Švýcarsku zasahují už od neděle. Požár zasáhl přes tisíc hektarů. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v sobotu Hřensku uvedl, že by se tuto plochu hasičům mohlo přes víkend podařit zmenšit. Sobotní déšť ale při hašení zásadní průlom nepřinesl . Pomohl hlavně s ochlazením terénu, nikoliv se samotným hašením. Kvůli nepříznivému počasí nemohla vzlétnout hasící letadla ze Švédska, s likvidací plamenů ale pomáhalo 8 vrtulníků a přes 7 stovek hasičů. Dosavadní nasazené hasiče posílilo 50 jednotek, tedy asi 240 hasičů z celé České republiky.

Ministr vnitra také řekl, že náklady na likvidaci požárů v Českém Švýcarsku by mohly vyšplhat na několik stovek milionů korun. Na hasičské technice zatím žádné větší škody nevznikly. Na obnovu národního parku ale podle něj stát v první fázi uvolní sto milionů korun. Stát podle Rakušana také uvažuje o možném pořízení jednoho letadla na hašení lesních požárů. Počasí se podle něj mění, hrozí častější lesní požáry.

Les v národním parku začal hořet v neděli a požár se rozšířil i přes hranice do Saska. Podle satelitních snímků požár zasáhl území o rozloze 1060 hektarů. Ode dneška platí zákaz vstupu do lesa na vybraném území národního parku, který vydal děčínský magistrát.