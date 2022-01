U Prosenic se střetly vlaky, provoz na páteřní trati se obnoví do půlnoci

Do dnešní půlnoci by se měl obnovit obousměrně po jedné koleji provoz na koridorové trati u Prosenic na Přerovsku, kde se ve čtvrtek v noci srazily dva vlaky. Po dnešním jednání vlády to řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Při nehodě nebyl nikdo zraněn, škoda podle údajů Drážní inspekce dosahuje 21 milionů korun. Policie nehodu vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.

Do odstraňování následků nehody nasadili železničáři dva vyprošťovací tanky a nehodový vlak s jeřábem. Musí odstranit klády, které se při nehodě vysypaly z vykolejených vozů. "Za pomoci vyprošťovacích tanků se budou poté odstraňovat havarované vagóny z železničního náspu, které leží mimo trať," řekl ČTK mluvčí hasičů Radek Buryánek. Na řadu pak přijde oprava železničního svršku, trakčního vedení i poškozených kolejí.