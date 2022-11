U prostřeného stolu se dnes po roce opět sejdou rodiny Čechů a cizinců

U prostřených stolů se dnes opět sejdou české rodiny s rodinami cizinců, kteří žijí v Česku. Jejich neformální setkání pořádá v projektu Rodina odvedle občanské sdružení Slovo 21 s cílem podpořit integraci cizinců do české společnosti a vzájemné pochopení odlišných kultur. Stejně jako v předchozích letech organizátoři připravili 30 setkání. "Projekt Rodina odvedle formou společného stolování českých rodin a rodin cizinců vytváří prostor pro výměnu kulturních zkušeností, navázání nových dlouhodobých přátelství a hlavně tvorbě vztahů mezi rodinami z různých zemí. Cizinci mají možnost lépe poznat českou kulturu či zvyky, což jim pomůže v integraci do většinové společnosti. České rodiny ochutnají nová jídla a poznají odlišné kultury," uvedli organizátoři. Za 18 let existence projektu se podle nich uskutečnilo 868 setkání, pří kterých se potkalo přes 4800 Čechů a cizinců. Zapojily se rodiny ze Sýrie, Indie, Běloruska, Turecka, Egypta, Libye, Íránu, Alžíru, Ruska, Ukrajiny, Arménie, Vietnamu nebo Mongolska či Nového Zélandu.