U sídla vlády se sešlo několik tisíc odborářů k protestu proti reformě penzí

Odboráři se dnes v poledne sešli před sídlem vlády, aby tam protestovali proti reformě penzí a normě Euro 7. Podle pořadatelů ze svazu Kovo dorazilo přes 2000 lidí, podle policie několik tisíc. Kabinet dnes v Praze není, má výjezdní zasedání v Jeseníku. Jak řekl na začátku protestu předák svazu KOVO Roman Ďurčo, kabinet "kašle na sociální dialog", ministři na jednání tripartity vždy nechodí a vypouštějí testovací balonky k reformním návrhům.

Odboráři nesouhlasí se zvyšováním důchodového věku na 68 let a jsou proti podobě důchodové reformy. Požadují dřívější penzi pro náročné profese bez krácení pobírané částky. Odborům vadí také emisní norma Euro 7. Obávají se rušení pracovních míst. Podle normy by od roku 2035 neměl být možný prodej nových benzinových a naftových aut. Spalovací motory by se dál mohly využívat, ale se syntetickými palivy. Odboráři mají na vládu šest požadavků k penzím či daním. Pokud je nesplní, žádají její odstoupení. Šéf hnutí ANO Andre Babiš vyzval odbory k protivládním protestům.

Demonstraci odborů do jisté míry zneužili představitelé politických stran, které nevyhrály minulé volby. Novinářům to před výjezdním zasedáním kabinetu řekl premiér Petr Fiala (ODS). Za další absurdní rys demonstrace vedle účasti politiků označil to, že je zaměřena proti důchodové reformě, jejíž parametry vláda přitom ještě neschválila.