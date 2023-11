U společného oběda se sejdou desítky českých a ukrajinských rodin

Desítky českých rodin se do konce roku sejdou u společného stolu s rodinami ukrajinských uprchlíků. Ačkoliv se nikdy před tím neviděly, jedna z rodin se vždy ujme role hostitele a připraví pro druhou rodinu slavnostní oběd. Neformální setkání pořádá v projektu Rodina odvedle občanské sdružení Slovo 21. Čechy a cizince tento projekt spojuje od roku 2004.

Letos je naplánovaných 35 setkání, kterých se zúčastní celkem 70 rodin. Na rozdíl od předchozích let se rodiny nesetkají v jeden konkrétní den a přesně danou hodinu, ale společný oběd mohou naplánovat na termín, který se jim hodí. Stihnout to ale musí do konce roku. "Vždy se snažíme, aby se na obědě setkali lidé, kteří by si mohli rozumět a budou mít co nejvíce společného. Tedy aby byli zhruba ve stejném věku, měli podobné vzdělání, koníčky nebo stejně staré děti," uvedla koordinátorka projektu Ljiljana Batovanja. U každého setkání je přítomen i asistent, který má mezi oběma rodinami odstranit případný počáteční stud.

Od roku 2004 se u společného oběda setkalo tímto způsobem už skoro 1800 rodin, celkem více než 5000 lidí. Zapojily se rodiny ze Sýrie, Indie, Běloruska, Turecka, Egypta, Libye, Íránu, Alžíru, Ruska, Ukrajiny, Arménie, Vietnamu nebo Mongolska či Nového Zélandu. Zhruba 60 procent rodin se dál vzájemně navštěvuje i několik let po prvním setkání.