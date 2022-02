Účastník leteckých bojů za druhé světové války z Británie Boček se dožívá 99 let

Válečný veterán a poslední žijící český stíhací pilot RAF Emil Boček se 25. února dožívá 99 let. Brněnský rodák uprchl v roce 1939 z protektorátu přes Bejrút do Francie, kde se poprvé zapojil do bojů. Později se přesunul do Británie, kde sloužil jako mechanik u 312. stíhací perutě. V roce 1943 byl poslán na výcvik do Kanady a od října 1944 sloužil jako stíhač u československé 310. stíhací perutě. Na svém kontě má 26 operačních letů, nalétal 73 hodin a 50 minut.

Po válce byl v roce 1946 z armády propuštěn a zařídil si opravnu motocyklů. Po komunistickém puči pracoval v podniku Mototechna, později se až do odchodu do důchodu v roce 1988 živil jako soustružník. Po obnovení demokracie po roce 1989 byl morálně a politicky rehabilitován a několikrát povýšen. Za bojové hrdinství obdržel vysoká československá a britská válečná vyznamenání. Prezident Václav Klaus mu v roce 2010 propůjčil nejvyšší státní vyznamenání, Řád Bílého lva III. třídy. Současný prezident Miloš Zeman mu v roce 2019 udělil řád nejvyšší třídy.

Ke svým nadcházejícím 99. narozeninám dostal od Vězeňské služby (VS) dva modely letounu spitfire, které vyrobili vězni. "Připomínají mi moje mládí, kdy jsem na nich strávil dost času," řekl armádní generál o modelech, jež převzal v pankráckém památníku VS.