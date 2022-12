Údajné vysokoškolské diplomy z ČR zadržené v Rusku byly vzdělávací certifikáty

Údajné vysokoškolské diplomy ze soukromého institutu s názvem Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (OEAEP), které v březnu zadrželi ruští celníci, byly ve skutečnosti vzdělávací certifikáty. Zjistila to kontrola, kterou zadalo ministerstvo školství, protože akademie nemá v ČR oprávnění k vysokoškolskému vzdělávání. Napsal to dnes server Seznam Zprávy.

Kontrolu zadal tehdejší ministr školství Petr Gazdík (STAN) poté, co se na twitteru objevily informace, že celníci v Rusku zadrželi pašované zboží na trase z Lotyšska do ruského města Pskov a mezi předměty bylo vedle kosmetiky, parfémů či náhradních dílů také 204 diplomů z vysoké školy OEAEP. Ministerstvo také upozornilo na to, že OEAEP není českou vysokou školou, a pokud by vysokoškolské vzdělávání uskutečňovala bez povolení ministerstva školství, mohlo by jít o přestupek.

Kontrola skončila na konci října. Z jejích protokolů podle serveru vyplývá, že nešlo o vysokoškolské diplomy, ale o vzdělávací certifikáty. Pocházely z kurzů Profesionální coach, Investigativní strategie a osobní finanční plánování a také Barvení vlasů úroveň jedna, dva a tři. Ukázky těchto dokumentů OEAEP poskytla ministerstvu, podle něj tak akademie zákon o vysokých školách neporušila.