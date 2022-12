Uděláme vše pro dojednání balíčků o energiích i pomoci Ukrajině, řekl Fiala

Uděláme vše pro to, abychom do úspěšného konce dovedli jednání o energetickém balíčku i toho, který se týká pomoci Ukrajině. Před začátkem summitu Evropské unie to dnes řekl český premiér Petr Fiala. Dodal, že jednání nejsou jednoduchá.

Polsko se kvůli nesouhlasu s globální firemní daní rozhodlo zablokovat konečné schválení balíčku návrhů Evropské unie, který obsahuje i 18 miliard eur (asi 440 miliard korun) pomoci Ukrajině. Vláda ve Varšavě napoprvé nepřipojila svůj podpis k sadě návrhů, kterou předtím kvůli sporu o vlastní dotace z unijních fondů blokovalo Maďarsko. České předsednictví EU podle diplomatických zdrojů prodloužilo lhůtu ke schválení balíčku ze středy do dneška. Polský premiér Mateusz Morawiecki dnes označil spojení daně a pomoci Ukrajině za pokus o vydírání. Ostatní šéfové států a vlád zemí EU včetně českého premiéra Petra Fialy se jej patrně na dnešním summitu pokusí přesvědčit k podpoře návrhu.

Lídři EU se dnes budou na summitu v Bruselu bavit o omezení cen energií či reformě energetického trhu. Diplomaté čekají nejdelší diskuze právě okolo tématu energetiky a souvisejících otázek. Omezení cen plynu je jedním z posledních témat, u nějž by Česko chtělo za svého předsednictví přivést evropské země k dohodě. Někteří představitelé unijních zemí chtějí o této sporné věci, v níž by mohla přinést průlom ministerská schůzka příští pondělí, hovořit i dnes.